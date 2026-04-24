Emmanuel Macron : "J'ai pas fait de politique avant et j'en ferai pas après" avoir quitté l'Élysée

Alors que son second mandat entre dans sa phase finale, Emmanuel Macron s’est confié sur son avenir lors d'un déplacement officiel. Entre bilan de ses neuf années au pouvoir et projections personnelles pour 2027, le chef de l'État a clarifié sa position : la politique active ne fera plus partie de son quotidien après son départ de l'Élysée.









Un départ définitif de la scène politique ?

C'est au cours d'un échange spontané avec des élèves de l’école franco-chypriote de Nicosie que le président de la République a lâché cette petite phrase qui fait déjà couler beaucoup d'encre : « J'ai pas fait de politique avant et j'en ferai pas après ».

Emmanuel Macron, qui avait bousculé le paysage politique français en 2017 avec son mouvement En Marche !, semble vouloir clore ce chapitre de sa vie une fois son bail à l'Élysée terminé en mai 2027. Pour lui, l'engagement présidentiel était une volonté de faire bouger les lignes « plus fort et plus vite », plutôt qu'une carrière de politicien traditionnel.

Le défi de la dernière ligne droite : « Défendre et corriger »

Interrogé sur les difficultés de fin de mandat, le Président a admis qu'il était parfois complexe de maintenir l'énergie nécessaire après tant d'années. Selon lui, le plus grand défi consiste à :

Défendre son bilan et les réformes réussies.

et les réformes réussies. Avoir l'honnêteté de reprendre ce qui n'a pas fonctionné comme prévu.

ce qui n'a pas fonctionné comme prévu. Garder la force d'innovation malgré l'usure du pouvoir.

Quel avenir pour Emmanuel Macron en 2027 ?

Si le chef de l'État assure qu'il ne briguera plus de mandat électif, il n'en reste pas moins attaché à la France. « J’ai toujours aimé mon pays », a-t-il rappelé, suggérant que son engagement futur pourrait prendre d'autres formes, loin des partis et des élections, mais toujours au service de ses convictions.

Cette déclaration intervient dans un contexte de forte instabilité parlementaire depuis la dissolution de 2024, rendant la fin de son quinquennat particulièrement scrutée par les observateurs.



