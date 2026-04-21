Calendrier CAF Mai 2026 : Dates de versement et retards possibles

Calendrier CAF Mai 2026 : Retards prévus à cause des jours fériés ?

Le mois de mai approche et avec lui son lot de jours fériés. Pour les millions de bénéficiaires de la CAF (RSA, Prime d'activité, APL, Allocations familiales), une question cruciale se pose : le versement de mai 2026 sera-t-il retardé ?

Entre le 1er mai, le 8 mai et le jeudi de l'Ascension, voici les dates exactes à retenir pour ne pas vous retrouver à découvert.

1. La date officielle du versement en Mai 2026

En règle générale, la CAF verse les prestations le 5 de chaque mois. Cependant, si le 5 tombe un samedi ou un dimanche, le paiement est décalé.

📅 Le versement des aides du mois d'avril sera effectué le :

Mardi 5 Mai 2026

2. Pourquoi votre virement peut arriver plus tard ?

Bien que la CAF procède au virement le 5 mai, le délai réel sur votre compte bancaire dépend de votre établissement financier.

Étape Date prévue Virement envoyé par la CAF Mardi 5 mai 2026 Arrivée sur les banques rapides Mercredi 6 mai 2026 Arrivée sur les banques avec délais Jeudi 7 ou Lundi 11 mai*

*Attention : Le vendredi 8 mai étant férié, les banques seront fermées. Si votre virement n'apparaît pas le 7 mai, vous devrez probablement attendre le lundi 11 mai.

3. Quelles aides sont concernées ?

Ce calendrier s'applique à la majorité des prestations versées par la Caisse d'Allocations Familiales :

Le Revenu de Solidarité Active (RSA)

La Prime d'Activité

Les APL (Aides Personnalisées au Logement)

L'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)

💡 Astuce Budget : Pour éviter les mauvaises surprises dues au long week-end du 8 mai, essayez d'anticiper vos courses importantes avant le 7 mai au soir.

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