France: c'est confirmé, la langue arabe sera enseignée dès le CP

L'apprentissage des langues vivantes dès le CP : Pourquoi le débat sur l'arabe enflamme encore la France
Le système éducatif français traverse une période de questionnements profonds en ce mois d'avril 2026. Au cœur des discussions : l'apprentissage précoce des langues étrangères. Si la mesure semble pédagogique, l'inclusion de la langue arabe dans les programmes du primaire par Najat Vallaud-Belkacem continue de provoquer une onde de choc politique, ravivant les tensions sur le communautarisme et l'identité républicaine.
L'enseignement des langues vivantes en classe de primaire : un enjeu républicain majeur en 2026.
Comprendre la fin des ELCO : Une réforme de structure
Pour bien saisir l'enjeu, il faut se pencher sur l'histoire des ELCO (Enseignements de langue et de culture d'origine). Ce dispositif, né d'une directive européenne de 1977, visait à l'origine à faciliter l'intégration des enfants de travailleurs immigrés en provenance de huit pays partenaires, dont l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie ou encore le Portugal. L'idée était de maintenir un lien linguistique avec le pays d'origine pour faciliter un éventuel retour.
Cependant, en 2026, le constat est plus complexe. Le Haut Conseil à l’Intégration avait déjà alerté dès 2012 sur les risques de dérive. En intégrant ces langues dès le CP au sein du programme national, le ministère de l'Éducation nationale a voulu reprendre le contrôle sur ces enseignements, souvent perçus comme opaques, pour les transformer en véritables Langues Vivantes Étrangères (LVE) encadrées par des enseignants certifiés.
La réaction vive de la classe politique
La polémique ne s'est pas fait attendre. Bruno Le Maire et plusieurs figures de la droite ont immédiatement dénoncé une mesure favorisant le "communautarisme". Pour les détracteurs, l'introduction de l'arabe dès le plus jeune âge à l'école républicaine fragiliserait l'apprentissage prioritaire du français. Ils pointent du doigt une segmentation des élèves dès le cours préparatoire.
De son côté, Najat Vallaud-Belkacem s'appuie sur les statistiques de l'OCDE. La France est régulièrement pointée du doigt pour les faibles performances de ses élèves en langues étrangères. Selon le ministère, l'apprentissage précoce est la seule solution scientifique pour garantir un bilinguisme efficace à l'âge adulte. En traitant l'arabe comme une langue internationale de communication plutôt que comme une langue d'origine, le gouvernement espère ainsi briser les ghettos linguistiques.
Quel impact économique pour les familles ?
Sur notre blog "Hors de vos pensés", nous analysons l'éducation sous l'angle de l'investissement. Le coût d'un enseignement privé pour apprendre une langue étrangère est prohibitif pour de nombreuses familles. Proposer ces options gratuitement au sein de l'école publique peut être vu comme une économie directe pour les parents souhaitant offrir des compétences rares à leurs enfants.
Toutefois, la question du coût pour l'État reste entière : recrutement de nouveaux professeurs, formation, et mise à jour des manuels scolaires. La dépense publique doit-elle se concentrer sur les fondamentaux (français, mathématiques) ou sur l'ouverture internationale précoce ? Le débat reste ouvert.
Conclusion : Un choix de société
Qu'il soit perçu comme un atout culturel ou une menace identitaire, l'enseignement des langues à l'école primaire redéfinit le rôle de l'institution scolaire en 2026. L'enjeu est de concilier les exigences de l'OCDE avec les principes de la laïcité et de l'unité républicaine. Les résultats de ces réformes ne seront visibles que dans une décennie, lorsque les élèves actuels entreront sur le marché du travail.
À découvrir également sur notre blog :
Source : Étude des réformes éducatives 2026 / Archives Citoyens et Français
265 Commentaires
Allez vous faire enculer avec votre arabe de merdeRépondreSupprimer
Mais ferme ta gueule Angélique le lardon y'a pas que l'arabe qui sera enseigner, Croate ? Italien ? Portugais ? Serbe ? Ahh là ça dérange pas en attendant espèce de connasse notre pétrole te dérange pas hein , allez salutSupprimer
Mais ferme ta gueule Angélique le lardon y'a pas que l'arabe qui sera enseigner, Croate ? Italien ? Portugais ? Serbe ? Ahh là ça dérange pas en attendant espèce de connasse notre pétrole te dérange pas hein , allez salutSupprimer
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Angélique ? Vous portez vraiment mal votre prénom !! La vulgarité de votre commentaire reflète une bien laide personne ! Vous n'êtes en rien supérieure a d'autres la petitesse de votre esprit en ai un bel exemple !Supprimer
Croate, Italien, Portugués, Serbe, Español, Allemand, Anglais... sont toutes des langues européennes a apprendre en priorité en Europe, et après si on a envie on pourra apprendre des langues d’un autre cotè du monde comme "L'arabe" le "Berbère" le Chinois, le Thaïlandais ou autre. Pourquoi pas, de façon volontaire et individuelle. D’abord les langues Européennes et ceux qui viennent ont l'obligation d’apprendre nos langes et respecter nos lois de la même façon que nous on devrait faire si on allait dans leur PaisSupprimer
Bien dit la France aux vrait français toutes ces races de mort d'arabe dehors de notre sol il ne respecte pas nos coutumes ni notre religion pour ce qui pratique alor l'arabe dans nos écoles pas question je retire mes enfants de l'école et je prends une personne pour l'éducation à la française se qui ne sont pas contents dehors aussiSupprimer
Honteux pour un vrai français l orthographe n est pas votre fort. Encore un mouton qui n à rien dans le cerveau qui se sent supérieur et qui n est en fait qu une grosse merde qui n à pas compris que ce n est pas une obligation mais un choix parmi tant d autres. Et désolée de vous décevoir mais Marine ne pourra rien faire hormis prendre son fric et les nombreux avantages et vous laissera moisir avec votre haine et votre stupidité infinie. Cordialement une fille issue de l immigration qui vous emmerde qui s exprime qui bosse et aime la France plus que vous. Vous nous faites honte.Supprimer
Honteux pour un vrai français l orthographe n est pas votre fort. Encore un mouton qui n à rien dans le cerveau qui se sent supérieur et qui n est en fait qu une grosse merde qui n à pas compris que ce n est pas une obligation mais un choix parmi tant d autres. Et désolée de vous décevoir mais Marine ne pourra rien faire hormis prendre son fric et les nombreux avantages et vous laissera moisir avec votre haine et votre stupidité infinie. Cordialement une fille issue de l immigration qui vous emmerde qui s exprime qui bosse et aime la France plus que vous. Vous nous faites honte.Supprimer
En effet, a vous lire ( et surtout, a voir le nombre de fautes d'orthographe que l'on ne saurait justifier par une faute de frappe ) il est grand temps de faire quelque chose pour que ne meurt pas notre langue nationale, avant de s'empresser de leur en inculquer d'autres !Supprimer
Je suis choquée de lire certains commentaires, dire qu'au jour d'aujourd'hui il y a encore des personnes qui pensent qu'être Français n'est qu'une sorte de personnes��. Ne pas confondre nationalité, origine et religion qui sont 3 choses differentes... bref celà me revolte de voir une telle méchanceté....Supprimer
Je suis choquée de lire certains commentaires, dire qu'au jour d'aujourd'hui il y a encore des personnes qui pensent qu'être Français n'est qu'une sorte de personnes��. Ne pas confondre nationalité, origine et religion qui sont 3 choses differentes... bref celà me revolte de voir une telle méchanceté....Supprimer
Déjà commençons à bien parler français après on verra!!!Supprimer
Je pense qu'apprendre une langue extra-européenne,dès l'école primaire n'est pas une bonne chose pour la cohésion nationale. Il faut fédérer les élèves et citoyens autour de notre culture européenne, nous sommes issus de culture gréco-romaineSupprimer
en tout cas une chose se développe pas mal de personnes se convertisse je leur ai pose la question pourquoi ?Supprimer
ils m on répondu 1 religion attaque de partout ne peut être que vrai
Elle est bien bonne celle là ! C'est nous qui attaquons votre religion ? Bande de pestiféréSupprimer
Au lieu d'apprendre l'arabe, il devrait nous former nous les français sur comment bénéficier des aides Françaises car pour le coup le arabes sont au top de se côté làSupprimer
"pour que ne meure pas notre langue" et pas "pour que ne meurt pas notre langue" :p Avant de critiquer l'orthographe des autres, faut d'abord veiller à avoir une orthographe irréprochable.Supprimer
Bon d ignare vous savez rien foutre dans votre pays à part des gosses et venir vous faire payer chez nous vous etes des résidus retourner chez vous la France et aux francaisSupprimer
Bon d ignare vous savez rien foutre dans votre pays à part des gosses et venir vous faire payer chez nous vous etes des résidus retourner chez vous la France et aux francaisSupprimer
une nouvelle forme de colonisation, la colonisation froide c'est bien la spécialité des maghrébins, la roue tourne et vous ne semez que ce que vous récoltez !Supprimer
"une marocaine qui n'a jamais mit les pieds en france" a votre avis, pourquoi je parle francais?
malheureusement pour vous! la france d'aujourd'hui appartient a toutes ses anciennes colonisation, c'est dur pour vous, mais vos grands parents ont bien profiter de la vie!Supprimer
LaillaSupprimer
Ce que tu oublies,c'est que la politique française,aide ses anciennes colonies,pour mieux les dépouiller,et faire entrer en France les étranger du Maghreb ou de l'Afrique noire pour vous payer à coups de lances pierres.En fin de compte,rien n'a changé,sauf les méthodes.Donc la France,n'appartient pas à ses anciennes colonies,mais aux français et aux français naturalisés, d'origines diverses.
Il faut réfléchir deux secondes,avant d'avancer de telles inepties.
et l'islam dès la première année de catéchisme ! avec les ectoplasmes qui nous dirigent, ce ne serait pas étonnant !Supprimer
no comentSupprimer
En lisant tous ces commentaires, franchement c'est honteuX , autant de méchanceté et d'ignorance. Petit conseil revoir son histoire. Au jour d'aujourd'hui il y a plus où très peu de vrai français. Pour ma part je suis aussi français que vous à part que mon origine marocaine. Je me lève tous les matin pour aller bosser depuis 20 ans. Et si il y avait mon de con le monde se porterait mieux.Supprimer
En lisant tous ces commentaires, franchement c'est honteuX , autant de méchanceté et d'ignorance. Petit conseil revoir son histoire. Au jour d'aujourd'hui il y a plus où très peu de vrai français. Pour ma part je suis aussi français que vous à part que mon origine marocaine. Je me lève tous les matin pour aller bosser depuis 20 ans. Et si il y avait mon de con le monde se porterait mieux.Supprimer
Mdr ces pauvres qui font tant de faute d ortographe vive la langue arabeSupprimer
Mdr ces pauvres qui font tant de faute d ortographe vive la langue arabeSupprimer
On se fait bouffer tkkt angelique ta raison il nous font chier avec leur puti de langue a la con moi sais claire plu tard à mes gosses je leur dirais de pas apprendre sette langue de merde qui sert à rienSupprimer
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Leïla Flenner... Heureusement qu'on a VOTRE PETROLE...??? Je dirais "heureusement pour vous qu'il y a nos cotisations pour vos allocs, le chômage ou du moins les services sociaux... "Supprimer
j'allais oublié...
Remercie aussi les occidentaux pour la liberté de la femme, remercie les chinois sans qui les arabes ne buveraient pas de thé, remercie les thaïlandais sans qui vous n'auriez pas tous vos joujous, remerciez Benjamin franklin (qui n'a rien d'arabe) et sans qui vous n'auriez pas d'éléctricité, remerciez aussi Étienne Lenoir (qui contrairement à ce que son nom indique, n'est pas black mais blanc.. et surtout, qui est belge !!) Qui vous permet maintenant de ne plus vous déplacer à dos de chameau !!
J'ai ai encore un fameux lot si vous le souhaitez... mais là est le problème de beaucoup d'arabes.. Il sont la race ultime, mais n'en serait pas là ou ils en sont sans l'aide des autres !!!
Remercie notre Pays pour tout ce qu'elle t'apporte, comparé au peu que vous nous apportez...
Encore une conne qui va parler de chose qu'elle ne connait pas.. Tu parle du petrol, mais t'as rien creusé... Tu voudrais aussi parler des pavés qui ont été placés par tes ancêtres dans nos rues... Tu ne sais même pas parler sans réfléchir, comment aurais tu pu pavé nos rues ..?? T'as inventé les chiffres aussi..??? Einstein était intélligent, mais pas tout les allemand le sont.. tes ancêtres ont faits des choses dont tu ne devrais pas parler. C'est pas toi que l'ont doit remercier en tout les cas :D
Je ne demande pas de remerciement moi pour la guerre dont aurait pu participer mon père sur d'autres terre.. c'est pas moi qui y était !
Ils me font rire... :D
putain de connasse va te faire mettre toi et ta langue d arabe on est parti ou la serieuxSupprimer
Espèce de grosse pute ak ta famille les catin tanmieu qui est la langue arabe en cour bande de racisteSupprimer
faite tourner une pétition pour sa voir qui veut apprendre cette langue mais moi c sur mes enfant rapprendra pas moi je les mettra plus a l écoleSupprimer
La reponse à web tv.Supprimer
Ecoute bien debilasse, a croire les français profite pas des allocations de la france. Ya que les arabes qui profitent? C'est de notre faute si vous finisez sdf ou prostituée alcoolo mandiant dans les rues de votre pays.
Arrêter de parler des arabes comme si c'était des sous races, bandes de jaloux.
Tout ce que je sais, c'est que toi tu ne sert à rien sur cette terre, on te doit pas le merci, vu que tu es a la decouverte de rien. Tu nous apporte rien donc rentre chez ta mère, et parle pas.
vous me faites tous gerber avec vos propos racistes ! Tant de méchanceté et cruauté, là je ne vois aucune nationalité, simplement une humanité de merde ! D'autant plus qu'apprendre l'arabe dès le CP n'est pas une obligation, mais une proposition parmi d'autres langues étrangères. Bande de haineux ! Parmi toutes ces personnes racho j'aimerai savoir qui est français de pure souche. Vous êtes tous des moutons incapable de regarder l'humain ! Vous me faites honte !Supprimer
On ne peut pas être plus clairRépondreSupprimer
On ne peut pas être plus clairRépondreSupprimer
Putains bientôt les enfants au CP ils passeront leur bac +6 je vois pas l'intérêt de leur faire apprendre des langues étrangères alors qu'ils ne savent à peine parler et écrire le français quel conne cette ministreRépondreSupprimer
L'intérêt c'est l'ouverture vers le monde et de pouvoir obtenir de meilleurs chances pour l'avenir , la France et ces écoliers elle est devenue la cancre mondiale ... il suffit de lire les commentaires de certains pour s'en rendre compte , je parle même pas de l'enfant roi que nous avons formater par des pseudo analyses et qui font qu'aujourd'hui les élèves sont les rois des classes et de leurs foyer ....bref ouvrez vos petites cervelles pour laisser une chance aux futurs générations car faut en prendre conscience maintenant et pour les bobos du FN les imbéciles , les crétins sans cervelle , les moutons de panurges commencez par vous instruire ça fera du bien à la France ...Supprimer
bien dit ,moi on me critique tout le temps de mais fautes orthographe et la je pleine les pauvre gaminsSupprimer
Parlez français svp faites un effort Verdun non de non "De mais fautes. Et la je pleine les pauvres gamins" J ALLUCINE !Supprimer
de mes fautes. Et là je plains les pauvres ..... (Si vous ne savez pas écrire lisez ! cela vous aidera, à moins que vous ne sachiez pas lire. !?
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@Gina9295 Vous qui donnez des leçons d'orthographe ... permettez qu'à mon tour, je vous corrige. On écrit "noM de noM" car ce faisant, on évite de jurer : un "nom de Dieu" censuré en fait ...Supprimer
Et c'est moi qui HALLUCINE, lisez encore, Gina9295, vous n'y consacrez guère assez de temps, semble-t-il.Supprimer
Putains bientôt les enfants au CP ils passeront leur bac +6 je vois pas l'intérêt de leur faire apprendre des langues étrangères alors qu'ils ne savent à peine parler et écrire le français quel conne cette ministreRépondreSupprimer
bientot marine sera au pouvoir et aurevoir toute cette merde. DEHORS. La France au Français et ceux qui sont pas content qu'ils retourne au bledRépondreSupprimer
La France n'est rien de plus qu'une partie du monde et n'appartient a personne !Supprimer
Si c'est marquer France c'est qu'il y doit avoir une raison NON ?Supprimer
Si je vais dans ton pays et que je pose mes fesses chez toi et que je parle allemand tu dirais la même chose ?
Comme quoi il faudrait qu'au CP t'es gosses doivent parler allemand ?
Arrête please
mdr, tu parles de parler français, alors que tu la maitrise même pas à l'écrit et que tu nous sors un "please". Tu semble d'ailleurs volontairement oublier que c'est comme les autres langues étrangères: elle est facultative ! On t'oblige pas à l'apprendre. Mais bizarrement, les autres langues ne semblent pas te déranger ? ;) amusant tiens ! Sale raciste ! Tu nous fais honte, à la France ! Ta petitesse d'esprit est ridicule ! Vas chier ailleurs espèce de mouton ! Même Marine au pouvoir n'y pourra rien ;)Supprimer
C est quoi c est connerie le monde devient fou le mieux pour l enfant c est qui ne va pas a l école et qu'on leur face l école a la maison pour que l enfant profite de sa jeunesseRépondreSupprimer
Et finir par écrire comme toi ? Non merci !Supprimer
J'espère que ce n'est pas toi qui lui fera l'école alors...Supprimer
A lire certains commentaires on se dit que le français dans les écoles doit être une langue étrangère.Désolant de constater qu'on veuille ajouter des matières supplémentaires alors qu'on est pas capable d'assurer l'enseignement de base.RépondreSupprimer
tout a fait !!Supprimer
Michel berger vous faites honte à ce pays avec une idéologie d'extrême droite ou ce pays doit être sois disant qu'au vrai français ce n'est qu'une utopie pour vous le votant du parti fn et vous êtes hypocrite car quand on doit aller pillé les resources en Afrique ça ne vous dérange pas mes quand ils y a des gens de couleurs en France la ça vous dérange ,le métissage culturel et génétique est la meilleur des choses ,ouvrez les livres voyager ou ne parlet pas si c'est pour propaget la haine par votre ignorance :Supprimer
bien ditSupprimer
Faudrait déjà être capable de parler correctement français avant de parler une langue de merdeRépondreSupprimer
La langue de merede sa sera bien tot la langue officiel de la france.Supprimer
Ferme ta guel fils de pute ;)
Va voir ton ADN
Vous êtes pas mieux ! Comme elle le dit, vas apprendre à écrire le français ! Tu pourras revenir avec ta haine misérable après !Supprimer
Apprenons d'abord le français !!!!RépondreSupprimer
Je propose, avant d'apprendre d'autres langues (c'est très bien d'apprendre à parler différente langues), d'apprendre le français à tous le monde, et après, lorsqu'on pratique le français comme un dieu, tu peux apprendre une langue étrangère.RépondreSupprimer
Ah bon, Dieu est Français? Je l'ignorais... :-) Je rigole bien sûr. Venez en Belgique, on y parle toutes les langues... ou aucune! (je ne sais plus)Supprimer
Moi je suis pour il est où le problème si les enfants ont envie d apprendre les langues étrangères faut arrêter d être raciste on est tous fais pareilles avec une tête un corps de jambes et de bras loi je suis française et la fille la demander d apprendre le marocain bas je lui ai dit oui si t en a envie .RépondreSupprimer
Vue votre français cela ne m'étonne pas.Supprimer
Il n'est en aucun cas question d'être raciste ou non.Supprimer
L'arabe au CP n'as aucun intérêt et c'est tout.
L'arabe n'est pas la langue la plus parler en France et les pauvres enfants qui ne connaissent pas le Francis dans sa globalité devraient apprendre et connaître L'arabe ???
Enfin chacun son opinion mais nul besoin d'insulter les libre penseur...
Christele, que votre fille vous le demande c'est une chose mais là les enfants de cp ne demande rien on leur impose et par la même occasion on l'impose a leur parents, parce que encore une fois a t'on demandé l'avis de quelqu'un, des parents, de l'équipe éducative, non.Supprimer
L'état a juste peur des pays arabe et fais tout et n'importe quoi pour calmer la colère de ces gens ! que les français soit en colère c'est pas grave, on s'en fou c'est juste des français, honte a vous état dirigeant de la france.
Moi je suis pour il est où le problème si les enfants ont envie d apprendre les langues étrangères faut arrêter d être raciste on est tous fais pareilles avec une tête un corps de jambes et de bras loi je suis française et la fille la demander d apprendre le marocain bas je lui ai dit oui si t en a envie .RépondreSupprimer
Je n ai rien contre les étrangers je suis française mais je pense que étant donner que nous vivons en France il faudrait commencer par connaitre correctement le français aussi bien écrit que oral avant d autre langue il y a beaucoup d étranger qui ne savent même parler français et pour se faire comprendre c'est quand même plus facile de plus cela incitera les enfants a parler leur langue maternelle au lieu de celle de leur pays d adoptionRépondreSupprimer
Entièrement d'accord avec vous Sophie Guerin. L'anglais qui est une langue internationale n'est enseignée qu'à partir de l'école primaire dans beaucoup d'établissements scolaires. Alors, pourquoi l'arabe à partir du CP ? et puis, il faut arrêter de traiter les Français systématiquement de racistes.Supprimer
Je suis entièrement d'accord avec vousSupprimer
Conneries au cp ils apprennent à ecrire et lire le français il n y a pas d autre langue ! Ils sont pas au collège faut etre con pour le croireRépondreSupprimer
Mes enfants font de l'anglais depuis le cp et au début ça me plaisait pas non plus. à l'école de mes enfants il donne des cours d'arabe un soir par semaine seul les enfants qui le souhaite y participe. je suis pas contre qui rajoute des langues en primaire mais au cp ça va faire beaucoup plutôt ce1 voir ce2 l'espagnol ça serait bien vu qu'après l'anglais c'est la langue la plus parler dans le monde. Mais l'arabe je voit pas l'intérêt. à l'école à part la première année où il y avait une enfant française tout les autres enfants qui participe au cours d'arabe son d'origine musulmans et certain sont contraints par leurs parents d'y aller.Supprimer
Mes enfants font de l'anglais depuis le cp et au début ça me plaisait pas non plus. à l'école de mes enfants il donne des cours d'arabe un soir par semaine seul les enfants qui le souhaite y participe. je suis pas contre qui rajoute des langues en primaire mais au cp ça va faire beaucoup plutôt ce1 voir ce2 l'espagnol ça serait bien vu qu'après l'anglais c'est la langue la plus parler dans le monde. Mais l'arabe je voit pas l'intérêt. à l'école à part la première année où il y avait une enfant française tout les autres enfants qui participe au cours d'arabe son d'origine musulmans et certain sont contraints par leurs parents d'y aller.Supprimer
Chacun choisira la langue qu'il veut enseigner à son enfant. Perso malgré mes origines je choisirai l'anglais au CP pour mes enfants. Si je souhaite leur apprendre l'arabe ça se fera ailleurs qu'à l'école. Et pour info: je ne sais pas lire l'arabe et je regrette que mes parents n'ai pas insisté pour que je l'apprenne. Toutes les langues sont une richesse penser que notre français est supérieur c'est juste avoir un ego surdimensionné ! ! !Supprimer
oh les gens la terre est à tout le monde . racistes de merde.RépondreSupprimer
quand à l apprentissage en cp je trouve cela trop tôt quand même .pourquoi pas en mettre en option ?
et les gens arrêté le racisme cela mène à rien sauf à la sauvagerie!!!!!
Il n'est pas question de racisme : vous êtes le parfait exemple des insurgés qui ne savent même pas écrire le FRANÇAIS correctement.Supprimer
Il n'est pas question de racisme : vous êtes le parfait exemple des insurgés qui ne savent même pas écrire le FRANÇAIS correctement.Supprimer
Dites donc monsieur vous sentez -vous visé?Supprimer
Pour la faute dans arrêtez j étais sur la route du boulot et oui 😉.
passez une bonne fin de soireet
bonne fin de soiréeSupprimer
bonne fin de soiréeSupprimer
Mes enfants n'apprendrons jamais l'arabe ! en ecole primaire en plus haha!!RépondreSupprimer
La France au français mais tu crois que c'est les français qui ont délivré la France??? Inculte! Tu devrais apprendre l'histoire de la France avant de commenter. Honte à toi... et sache que dans les pays étrangers dont le Maroc il y a des français, juifs, allemands qui y vivent et j'en passe. Sort un peu de la France... Va découvrir d'autres pays!RépondreSupprimer
En tant que étranger je suis contre la France s'adapter à nous au lieu d'être à l'envers!!!!RépondreSupprimer
Par contre allez dans les pays arabes allez voir ce qu'ils font aux chrétiens allez voir à ses écoles ses méthodes, allez voir le financement pour bâtir des églises allez voir et franchement dire que c'est le pétrole la cause de se sentir coupables la franchement j' aurai préfère rouler à pied que perdre les habitudes de mon pays!!! On peut avoir plusieres langues pour les élèves aprendrent c'est bien ça mais triés!!!
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Beaucoup de français en ont marre des étrangers qui profitent et qui mettent le bordel en France malgré tout ce qu'on donne à ces homos sapiens de niveau bêta.. on aura beau insulter de racistes les gens qui crient leur haine et la vérité. Mais un jour le voile du mensonge tombera et une guère eclatera....les français se batteront pour sauver leurs pays et leur culture et il n'y aura aucune pitié et aucune erreur ne sera commise après...la France sera la France d'autrefois ou les étrangers seront rares très rares .. les immigrés croient en une prophétie et la craignent. Ils pensent l'arrêté mais quand Le Prophète arrivera plus de 80% de la population mondiale sera exterminé pour le mal commis ... Il sera le Roi des Rois...Supprimer
Homo sapiens de niveau bêta??? je rêve...une guerre et non guère, éclatera et pas eclatera..les français ont-ils plusieurs pays? vous avez mis un s à leurSupprimer
où et non ou ... ils pensent l'arrêté ? arrêter? c 'est bourré de fautes!!!!
Homo sapiens de niveau bêta??? je rêve...une guerre et non guère, éclatera et pas eclatera..les français ont-ils plusieurs pays? vous avez mis un s à leurSupprimer
où et non ou ... ils pensent l'arrêté ? arrêter? c 'est bourré de fautes!!!!
45% "DES FRANCAIS" parle et écrivent le français correctement !!!!! Je ne suis pas contre l'apprentissage d'autres langues mais PAS AU CP bordel! Tu sort de la maternelle et on va te remplir le crâne a apprendre à lire et à écrire plusieurs langues en même temps ? J'espère que c'est juste une option. Moi j'ai plus peur pour l'entrée à l'école de mon fils. Et allez vous faire foutre avec votre France aux français! Je suis française et je crache sur marine le pen!! ;)RépondreSupprimer
C'est clair! Tout à fait d'accord! Ça part dans tous les sens! Apprendre l'arabe, a l'école, en plus du français? Pauvres gosses! C'est à n'y rien comprendre pour tous! Ca existe déjà ces langues, à partir du CE1, sur demande. Pourquoi ajouter de l'huile sur le feu en plus?Supprimer
Justement, nos enfants, on devrait tous s'y intéresser et penser à un monde meilleur! Je ne nie pas les difficultés, mais voilà, on voit des choses absurdes.
A ce propos, l'arabe est une langue très difficile avec un alphabet différent. Obliger un enfant à apprendre cette langue, c'est encore une ineptie! Et ne pas semer la tolérance!Supprimer
exp: autant que marocaine vivant au maroc, j'ai commencée à apprendre la langue francaise dès la maternelle, on nous apprend à lire et à écrire les 2 alphabets au meme temps (arabe et francaise) et c'est toujours le cas jusqu'au jour d'aujourd'hui et ca marche, le cerveau d'un enfant est plus captif que celui d'un adulte!Supprimer
J'parle très mieux l'français qu'toi et je te merde !RépondreSupprimer
les profs on déjà du mal à validé un bon niveau de français, alors il faut arrêter les conneries d'arabe de portugais de croate ou toute ces merde qui ne leurs servirons jamais! si vous voulez leurs apprendre des langues vivantes visez c'elles qui leurs seront utile!!!! espagnole anglaisRépondreSupprimer
En plus d'être une langue de merde et pas belle elle ne sert à rien dans l'avenir de nos enfants...RépondreSupprimer
Même les hommes d'affaires arabe parle anglais ou chinois et oui c'est les 2 seuls langues utile dans le monde .
Vous voulez apprendre l'arabe rentrez dans votre pays pour l'apprendre vu qu'il est si bien , pourquoi rester dans le nôtre .
Vous ne servez à strictement rien , rentrez chez vous c'est tout ce que les français veulent...
Moi je rigole à lire tout ça.RépondreSupprimer
Vous parlez de racisme mais je vous rappelle que celle qui a pondu cette merde a renié son propre nom français car elle en a honte.
La critique est facile chez certains.
Je vous rappelle aussi que c'est les arabes qui font péter nos sites de la capitale bref je dis ça je dis rien.
Je suis bien contente que mes enfants approchent la majorité car j'aurais été dans l'obligation de les mettre dans le privé car les injures et les agressions tout le monde qu'elles sont le genre de personnes qui font ça.
A bon entendeur
Moi je rigole à lire tout ça.RépondreSupprimer
Vous parlez de racisme mais je vous rappelle que celle qui a pondu cette merde a renié son propre nom français car elle en a honte.
La critique est facile chez certains.
Je vous rappelle aussi que c'est les arabes qui font péter nos sites de la capitale bref je dis ça je dis rien.
Je suis bien contente que mes enfants approchent la majorité car j'aurais été dans l'obligation de les mettre dans le privé car les injures et les agressions tout le monde qu'elles sont le genre de personnes qui font ça.
A bon entendeur
Pourquoi ne pas apprendre Bien le français, et l'écriture française, et les langues de l'Europe, et ensuite si les gens d,ailleurs veulent apprendrent d'autres langues .ils n'ont qu'à les apprendrent.RépondreSupprimer
J'en connais un/une ici qui devrait bien apprendre le français aussi 😂Supprimer
putin de bordel de merde qu'est ce quelle nous pond la Najat narvallo avec son apprentissage de langue a la con pourquoi nous en etant chez nous on doit apprendre a nos enfant la langue des autre alors que eux en etant chez nous il parle pas un seul mot de la notre souvent. travaillant dans le commerce j'en voit regulierement qui parle pas un mot français et je vous raconte meme pas le merdier pour se faire comprendre alors laisser notre pauvre france tranquil. maintenant il faut se plier aux autre chez eux mais aussi chez nous alors qu'il ne respecte meme pas notre pay, notre langue, nos traditions, et bien d'autre encore. la france au français et c'est tout venez pas nous faire chier avec vos connerie parce que vous ete en manque d'idée pour sortir des chose d'utile et bon pour notre pay. a bon entendeurRépondreSupprimer
putin de bordel de merde qu'est ce quelle nous pond la Najat narvallo avec son apprentissage de langue a la con pourquoi nous en etant chez nous on doit apprendre a nos enfant la langue des autre alors que eux en etant chez nous il parle pas un seul mot de la notre souvent. travaillant dans le commerce j'en voit regulierement qui parle pas un mot français et je vous raconte meme pas le merdier pour se faire comprendre alors laisser notre pauvre france tranquil. maintenant il faut se plier aux autre chez eux mais aussi chez nous alors qu'il ne respecte meme pas notre pay, notre langue, nos traditions, et bien d'autre encore. la france au français et c'est tout venez pas nous faire chier avec vos connerie parce que vous ete en manque d'idée pour sortir des chose d'utile et bon pour notre pay. a bon entendeurRépondreSupprimer
Je suis française pure souche et je suis atterré de voir autant de méchanceté!!Des individus d origine différente ne peuvent ils pas vivre ensemble en bonne intelligence ??En respectant les croyances de chacun!!!! L arabe à l école ? Pourquoi pas !ce n est pas plus con que le chinois ou d autres langues mais pas en premier cycle !RépondreSupprimer
Oui! D'accord!Supprimer
Si ça restait une option tel que l'espagnol, l'allemand, le mandarin ou autre, effectivement. Hors ça semble être un enseignement OBLIGATOIRE et en CP. Tout le problème est là :DSupprimer
Arrêtez de vous illusionner. Je suis instit. Vous n'aurez pas le choix. L'école proposera UNE seule langue par école (un seul intervenant). Si la langue ne vous convient pas, il faudra chercher une autre école.RépondreSupprimer
Par ailleurs, je rejoins ce qui a été dit sur les origines Gréco-romaines de nos civilisations européennes. Auquel j'ajouterai un gros problème technique en tant que prof : en CP, nos élèves apprennent à lire et à écrire : l'alphabet latin et le sens de lecture (de gauche à droite).
Quid si l'on introduit une langue avec un autre alphabet et un sens de lecture opposé (droite vers la gauche) ?
Juste au moment de cet apprentissage fondamental (déjà très mal maîtrisé par les français vu le nombre d'heures de plus en plus ridicule qui lui sont consacrées).
Cherche-t-on à fabriquer des dyslexiques ??
Ce sont encore les enfants qui vont payer le prix de cette réforme. Comme chaque ministre veut laisser son empreinte, Mme Belkacem fait comme ses prédécesseurs : une réforme. Sauf que ses gosses iront dans le privé. Pas de souci pour euw...
En fait, j'aimerai que mon petit apprenne l'arabe mais pas à l'école publique...Supprimer
Il va apprendre avec douceur, patience et du temps, en accord avec nos principes.
En CP, je ne veux pas qu'on le brusque!! Chaque chose en son temps! Il va apprendre à lire, à écrire le français a l'école. Pourquoi compliquer les choses? Qui a demandé cela? Pas moi!
Je n'ose même pas y croire à cette info!!!
Ma grande avait fait un cours d'arabe en primaire, c'était nul. C'est trop d'apprentis sages!
Matières: éducation civique et histoire! Beaucoup mieux, oui, pour tous!!
Bravo pour votre métier, ça ne doit pas être facile tous les jours. Nos enfants sont l'avenir du monde.
Arrêtez de vous illusionner. Je suis instit. Vous n'aurez pas le choix. L'école proposera UNE seule langue par école (un seul intervenant). Si la langue ne vous convient pas, il faudra chercher une autre école.RépondreSupprimer
Par ailleurs, je rejoins ce qui a été dit sur les origines Gréco-romaines de nos civilisations européennes. Auquel j'ajouterai un gros problème technique en tant que prof : en CP, nos élèves apprennent à lire et à écrire : l'alphabet latin et le sens de lecture (de gauche à droite).
Quid si l'on introduit une langue avec un autre alphabet et un sens de lecture opposé (droite vers la gauche) ?
Juste au moment de cet apprentissage fondamental (déjà très mal maîtrisé par les français vu le nombre d'heures de plus en plus ridicule qui lui sont consacrées).
Cherche-t-on à fabriquer des dyslexiques ??
Ce sont encore les enfants qui vont payer le prix de cette réforme. Comme chaque ministre veut laisser son empreinte, Mme Belkacem fait comme ses prédécesseurs : une réforme. Sauf que ses gosses iront dans le privé. Pas de souci pour euw...
Merci à vous Madame Heink Ognito, votre message confirme ce que je pensais avoir compris. Il y a déjà beaucoup de dysfonctionnements dans les écoles publiques à cause de l'éducation nationale, de leurs lois, de leurs changements de méthodes d'apprentissage, je ne vais pas tout lister car ce serai trop long. Honnêtement, je comprends pourquoi de plus en plus de parents mettent leurs enfants dans des écoles privées. Le miens n'est pas dans l'enseignement privé pour diverses raisons qui sont personnelles mais pour son entrée au collège je prévoyais de ne plus le mettre dans une école publique, il était assez studieux, avait de bons résultats avant d'arriver dans cette école, auparavant je trouvais que c'était limite mais là. ... dans celle-ci c'est le summum, moi même j'ai fréquenté l'enseignement privé et le public par la suite et y a pas photo, c'est plus sérieux et plus efficace dans le privé. Malheureusement les écoles privées sont onéreuses et beaucoup de familles n'y ont pas accès mais si seulement l'éducation nationale prenait exemple. .... le niveau et la réussite de nos enfants dans le cycle public seraient bien plus élevés. J'ai le sentiment que nous régressons. Je ne suis supérieure à personne, je n'ai pas la science infuse mais j'ai eu beaucoup plus de plaisir à apprendre en milieu privé plutôt que publique. Même si autrefois les écoles privées étaient essentiellement des écoles à caractère religieux "je suis hate" aujourd'hui ce n'est pas forcément le cas.et sur le sujet que ce soit allemand, croate, russe, portugais ou autre, je ne suis pas d'accord pour que ce soit enseigné dès le primaire. Le mettre en choix personnel à l'entrée au collège pourquoi pas, ce serai même plutôt pas mal mais trop tôt non. Chacun ses opinions mais il est inutile de faire preuve d'autant de haine et d'agressivité envers les gens parce-que une ministre pond une loi avec laquelle nous ne sommes pas d'accord. Les citoyens quelque soit leur origine n'en sont pas là cause.Supprimer
moi je suis père et personne me forcera a apprendre d autre langues a met enfants!!!!! et si y a une langue a apprendre en 2 ses anglais langues international point bar le reste je m en tape complet pas besoin je voyage pas et chez moi ont parle FR !!!!!!RépondreSupprimer
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Des années 20 aux années 90, le niveau baisse incontestablement en matière d'écriture et de lecture.Supprimer
En dictée, les élèves d'aujourd'hui commettent en moyenne 2,5 fois plus de fautes que ceux des années 20 : " Une copie sur deux contient moins de 3 fautes dans les années 20, pas moins de 7 ou 8 fautes aujourd'hui. " En calcul, près de 70 % des élèves de 1920 proposent " une démarche correcte et complète pour résoudre les problèmes ", contre seulement un tiers des élèves de la meilleure moitié de 1995.
Toutefois l'analyse des compétences calculatoires de la meilleure moitié des élèves ou de l'ensemble des générations montre des réussites tout à fait similaires à 70 ans de distance pour l'addition, la soustraction et la division de nombres entiers. Seule la technique de la multiplication était légèrement mieux maîtrisée par les élèves d'autrefois.
Je vous laisse à .... VOS CONCLUSIONS ! ! !RépondreSupprimer
Du jardinage et du yoga, maîtrise du respect de soi et des autres personnes, connaissance de ses droits, notions sur les ressources et les besoins de la planète, tout ça tout ça. En vrai, le monde a besoin de changer et il ne faut pas oublier que la plupart des bonnes choses ne sont pas incluent dans le programme de l'éducation vu par les membres du pouvoir gouvernemental, le principal reste à faire par nous-mêmes, si nous ne voulons pas que nos enfants soient lobotomisés par leurs manières de nous apprendre à nous dominer, tout le monde aura retenu la date de la révolution, la conquête des Amériques par Christophe Collomb, les guerres et la mentalité des maîtres des nations, la façon de compter les chiffres en colonne ect... mais qui sont ceux qui s'intéresseront aux vrais choses importantes de la vie, ceux qui vont comprendre que l'on nous trompe et qu'il faut lutter pour ne pas laisser faire ça, aux lieu de suivre le raisonnement des médias qui sont payés pour nous ralentir dans nos saines consciences, en réalité c'est une minorité qui se tend la main et réalise ensemble que l'enseignement vient de nous-mêmes, à nous de se comprendre et de trouver ailleurs ce que l'on recherche et de manifester au maximum pour que les lois de ces fachos ne prennent pas trop d'écart que l'on dûsse subir !RépondreSupprimer
j'espère juste que cela ne sera pas obligatoire et que la liberté triomphera encore dans notre paysRépondreSupprimer
N'importe quoi!! Comment mettre le feu aux poudres?!!!? Cette matière sera enseignée seulement à ceux qui le souhaitent! Heureusement! Je suis française et musulmane. Je le vis bien moi. Dommage pour ceux qui aiment à cultiver la haine, quelque soit sa couleur ^^RépondreSupprimer
Apprendre des langues etrangeres dès le plus jeune âge développe l'esprit.RépondreSupprimer
Mais cela ne doit pas etre obligatoire a ce niveau.
Concentrons nos efforts sur l'essentiel dans un premier temps : et donc quelque soit le pays, apprenons la langue officielle de celui ci.
Et laissons la liberté a chacun de choisir ensuite sa diversification.
Les insultes ne font certainement pas avancer le debat, n'incitent qu'à soulever les haines individuelles et à oublier l'essentiel : une seule vie dont nous devons profiter au mieux et faire grandir nos enfants dans un monde ou les valeurs d'ouverture d'esprit, de tolerance et d'amour devraient nous conduire vers un plaisir quotidien et une protection de notre environnement, notre maison à tous : le monde.
La religion n'a rien a faire dans ce debat.
Et ke gouvernement devrait plutôt s'attacher a régler des problèmes plus graves tels que l'augmentation du Numeros closus, qui nous conduit a l'absence de medecin et donc a la détérioration de notre systeme de sante, ou encore, a stopper l'hémorragie guerrière soutenue par la vente des armes à nos ennemis pour fes intérêts personnels (de nos gouvernants bien entendu).
Je vous souhaite a tous de pouvoir trouver une paix intérieure vous permettant d'accepter la différence car elle nous permettra de trouver les bonnes solutions ensembles et non les uns contre les autres.
Je souhaite que tous nos enfants ne vivent pas dans ce purin d'idée extrémistes et chechent le bonheur commun.
N'attendons pas jne invasion extraterrestre pour realiser que nous sommes tous ensemble! ;)
Désolée pour les erreures de frappe... mais mes doigts sont plus gros que les touches ;)Supprimer
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Je me demande bien sincèrement et avec une dose d'humanisme primaire trois choses un peu aberrantes:RépondreSupprimer
1°: les fautes de français incroyables, même pas dignes d'un niveau d'élève de collège.
2° le racisme latent et inconciliable. Une étude ( internationale) très longue et très sérieuse montre que le retard intellectuel du monde musulman vient de la "consanguinité" des mariages arrangés. Nombreux cas de retards mentaux, déficience intellectuelle, inadaptation aux études, au travail...
3° point: Najat est la bonne élève du président "Normal 1ier" pour encore recevoir les 80% du vote musulman pour faire un deuxième tour catastrophe...comme le président Miteux 1°.
Ah encore un dernier et très important point:
J'ai passé un mois entre Israël et Palestine: je vous le donne en 1000: dans quel pays on construit le plus de lieux de culte, alors que les hôpitaux sont construits avec l'argent de la CE, des écoles tenues par des institutions Catholiques ou Protestantes...aucune piscine, aucun centre de loisir...allez devinez?
Il y a encore et toujours un blocage religieux par des pays comme le Quatar qui injecte milliards de dollars pour que la paix ne soit jamais à l'ordre du jour entre ces deux pays. Faut pas rêver un modèle de démocratie (arabe) aux portes des monarchies des pétrodollars !
Des piscines? On vit plutôt bien la guerre en Israël ^^ 😳😧Supprimer
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ils font partie de l'Europe ?RépondreSupprimer
Quand va t-on la radier ?????RépondreSupprimer
La renvoyer dans ses pénates , sa patrie Marocaine !!!
Qu'est-ce qu'on attend ?
commençons par apprendre comme il faut le FrançaisRépondreSupprimer
ensuite la langue internationale est l'anglais donc commençons ensuite par leur faire apprendre celle ci
et après éventuellement d'autres langues si ils le peuvent mais priorité aux langues qui leur serviront beaucoup dans leur vie quel que soit le métier qu'ils décideront de faire
qu'importe la langue c'est la personne qui apprends qui est!!!RépondreSupprimer
pas ce qu'il apprend, de mon coté je pense que de savoir comprendre plusieurs langue c'est bien quel qu'elle soit
cela peut servir a comprendre son prochain
et peut etre aussi ce rapprocher les uns des autres au lieu d'en venir a hair ceux qui sont différent
AR
lol y'a pas plus rasiste que les arabes ,ils ont la haine du blanc et "niquent la France "comme ils disent si bien. Dans le milieu animal les écureuils roux sont décimés par les écureuils gris qui ont été introduit par l'homme .Les arabes essaient de faire la même chose avec la FranceRépondreSupprimer
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Mais personne ne pense que la réforme de l orthographe est un scandale mais aussi la réduction des programme scolaire??RépondreSupprimer
Le manque de professeur,le manque des la primaires envers les enseignants!!
Certe je suis pour que mes enfants s instruisent mais je souhaite qu ils apprennent des langues parlées couramment partout dans le monde
Je suis dans le nord est beaucoup parlé allemand pourtant je ne juge pas utile qu ils l apprennent en 1 ère langue et leur conseil l anglais
La France aux francais c est un pays éclectique
Il ne faut pas oublier que des espagnols,des maghrébins et des portugais nous ont aides à reconstruire la France a notre demande!!
Quand à Marine il faut être sur et certains d être Français à plusieurs générations sinon elle va s amuser à en expulser du monde l extrémisme n est pas solution.
Je suis sur que la majorité d'entres-vous sont abstentionniste......ALLEZ VOTER avant de vous plaindre sur les réseaux sociaux.....A bon entendeur (excusez mes fautes le français n'étant pas ma langue maternelle)RépondreSupprimer
plutôt crevé que ma petite apprend ta langue de merdeRépondreSupprimer
plutôt crevé que ma petite fille apprend ta langue de merdeRépondreSupprimer
Je ne suis pas contre et pas pour la langue arabe, mais avant tout il faut parler français c est une langue très compliquéRépondreSupprimer
Je ne suis pas contre et pas pour la langue arabe, mais avant tout il faut parler français c est une langue très compliquéRépondreSupprimer
Oui sans rentrer dans une politique fachiste, raciste et xénophobe quand je constate qu'en 4eme ou 3eme, nos enfants ne savent pas écrire sans faire une faute d'orthographe tous les deux mots c'est inquiétant. Je ne suis pas non plus d'accord pour que ces langues (sauf celles qui concernent les pays avec des frontières communes au notre) soient enseignées dès le CP. Par contre s'il vous plaît merci de rester correct dans vos propos car malgré les événements actuels, il n'est pas bon de faire autant d'amalgames. Un djihadiste n'est pas un musulman juste une personne qui se dit l'être. Un vrai musulman prêchera l'amour et le respect de son prochain et non le massacre des autres peuples. (Ce n'est pas parce qu'un inconscient roule à 120 km/h en ville en se disant pilote qu'il est réellement).RépondreSupprimer
Je travail avec diverses cultures (portugais marocains espagnol )et cela ne me gêne en rien.ces gens sont la pour le travail et s intègrent très bien et nous impose pas leurs cultures .ils parlent le français dans notre pays bravo .après entre eux ils parlent leurs langues .si je veut les comprendre à moi d apprendre. Mais ne pas imposer CELA A nos enfants. a leurs libre arbitre plus tard d apprendre CELLES-CI .pour information en Arabie saoudite en Israël et autres pays du magrehb l anglais est de vigueurs et pour d autres pays également.RépondreSupprimer
Je travail avec diverses cultures (portugais marocains espagnol )et cela ne me gêne en rien.ces gens sont la pour le travail et s intègrent très bien et nous impose pas leurs cultures .ils parlent le français dans notre pays bravo .après entre eux ils parlent leurs langues .si je veut les comprendre à moi d apprendre. Mais ne pas imposer CELA A nos enfants. a leurs libre arbitre plus tard d apprendre CELLES-CI .pour information en Arabie saoudite en Israël et autres pays du magrehb l anglais est de vigueurs et pour d autres pays également.RépondreSupprimer
moi je pense tut simplement que si certain veulent apprendre l'arabe volontairement e leur coter ils le peuvent mais il faut pas la rendre obligatoire que je sache se n'est pas une langue important comme l'anglais qui elle est international on encore l'espagnol et l'allemand ainsi que l'italien mais l'arabe n'est pas international je suis désoler donc non a cette obligation de merde on a des valeurs on est en rance un point c'est toutRépondreSupprimer
nostradamus avait bien raison !RépondreSupprimer
C'est du grand n'importe quoi on aura tout vu avec ce régime de socialos qui n'est vraiment pas représentatif du citoyen Francais chez lui dans sa culture en généralRépondreSupprimer
On ne demande même pas au pleuple francais si ça leur convient ,c'est grave pour moi.
Ça aurait été légitime si c'est à partir de la sixième pour le choix des langues
Si dans les écoles on apprend au primaire ,ça devient de l'obligation et on sera noté sur une langue qui n'est pas du tout la notre .
Nous c'est le Francais point barre
Et demain on fait quoi ,l'alimentation dans nos cantines françaises
Notre charcuterie sera à base de quoi ce sera hallal aussi et tout le temps certainement on mangera agneau mouton,agneau mouton.
Puisque le porc est l'un des aliments de notre gastronomie et fait parti de notre culture
Je dis non à cette intrusion
NON NON ET NON ! ET NON on va être obligé de descendre dans la rue, se battre pour manifester notre mécontentement et se faire casser la gueule par les cris et se faire traiter de raciste parce que l'on veut protéger notre langue Française et que dans notre gouvernement c'est la merde totale de part leurs incompétences
vous avez tendance à oublier que vous êtes sur le sol français . et demain ce sera quoi? apprentissage du coran(je n'ai rien contre mes amis musulmans )la France perd de son identité. Et dans les autres pays concernés , les enfants , sont contraint d'apprendre le Français?RépondreSupprimer
à bon entendeurs
Ce qui me frappe dans ces commentaires, c'est la haine de l'autre qui y prolifère. Je vois que l'amalgame est encore bien ancré et le racisme aussi. Il est vrai que ces gens qui s'imposent et imposent leur religion, leurs us et coutumes, bref, en gros, ce qu'ils ont fui, n'ont pas leur place dans un pays où l'on ne vit pas comme eux. Soit tu t'adaptes, soit, tu dégages. Un point c'est tout. Cependant, il y a également des gens bien comme il faut et qui sont parfois bien mieux que des autochtones.RépondreSupprimer
Ces messages haineux me donnent envie de vomir. Je comprends la colère car j'en éprouve moi-même lorsque l'on voit les avantages qu'on accorde à certaines personnes et que l'on refuse aux autres. Ils profitent d'un système et c'est ce système le fautif. Point barre
C'est vrai que l'arabe au cp est très important... J'attends la guerre civile perso !RépondreSupprimer
traduction de vos commentaire ,oui non pour les langues étranges ,les enfant peu prendre la décisions au cp ,si il veule ou pas apprendre les langue , vous croire qui comprenne ce que l'on veux deux ,sais comme de leur demander si sais bien de manger une glace avant l'entrée et la plat et pour terminée surtout des critique des gens qui ne save pas écrire bien le française ,moi la premier sa vous mais pas la puce a l'oreille ,vous voulez vraiment une France qui ne parle plus sa langue et des elitré comme moi et encore moi sa va un peu mais dans 5 ans sa va donner quoi sais histoire ,je ne suis pas raciste ,mais se qui m énervé sais qui non pas su evoluer comme nous et qui viens nous prendre tout et nous pourrir voir meme a nous tuer avec des attentat sais leur comportement de merde qui me deplait et que les president au lieu d'aide d'abord sa France et sais France aide les autreRépondreSupprimer
Ouhaouuuuuuu!!!! Ca vole haut! Avant de faire preuve de bêtise la plus abjecte et de parler comme en mangeant une choucroute bien arrosée après un meeting du FHaine vous seriez bien avisés de ce qu'est cette mesure, dans quel cadre elle s'applique, ses buts, les personnes cibles et les moyens mis en place. Après il est vrai que quand on lit la plupart on vous imagine plus en train de manger des chips devant une télé réalité qu'en train de développer vos connaissances. Vos paroles sont purement scandaleuses et contre tous les principes de notre République dont vous ne devez pas connaitre grand chose. A part nous mettre des fascistes au pouvoir de quoi êtes vous capables?RépondreSupprimer
Jamais de ma vie je n'ai vu une telle bande d'abrutis , en voyant vos commentaires , je me dit que la France est un vivier d'ignorants de toutes sorte ! L'arabe POURRAIT ETRE enseigné au cp = pour ceux qui en font la demande (certains parents d'origine arabe aimeraient que leurs enfants maitrisent cette langue ) Comme d'autres pourraient choisir le portugais , l'espagnol , le grec ou autre ! = MAIS LE CHOIX DE LA LANGUE VIVANTE 1 ET 2 SERA DECIDE PAR LES PARENTS !! Ps : s'il y a des fautes d'orthographes sur mon texte : rien a branler , je ne suis pas français de toutes façon ! (je dit cela car je vois beaucoup d'andouilles qui se ruent sur l'orthographe des auteurs de commentaires a défaut d'avoir une reponse logique et sensée= messieurs je vous conchie :) De plus , en réponse a certains bouseux haineux concernant les arabes et africains présents sur le sol français : vous n'auriez pas du coloniser ces pays , qu'est ce qui vous a pris ? = vous avez étés les premiers voleurs et pilleurs de richesse africaine = et vous vous étonnez qu'il y ai une justice divine ?? = ça sappelle le karma , le retour de manivelle = Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerai pas qu'on te fasse un jour !! Les peuples que vous avez colonisé , volé leurs terre et mis en etat de quasi esclavage pendant des dizaines d'années, reclament leur dûe maintenant , cela s'appelle la justice divine :) = A bon entendeur , je vous salue bien bas bande de rascistes bouseux et haineux , vous devenez un beau pays du tiers monde , car vous le valez bien ! ahahaha bisous dans les fesses !RépondreSupprimer
bon , c’est bien tout ça swan ,mais notre generation n'est pas responsable des erreurs de nos arrières -arrières grands-parents revenons en arrière dans l'histoire de France(mais les humains on la mémoire courte) nous avons de tout temps subit beaucoup d'invasions a différente époques lointaines et en avons eu des conséquences que nous ne voulons plus aujourd'hui. pas de langue arabe en cp.RépondreSupprimer
MIEUX VIVRE ENSEMBLE SUR ETTE PLANETE !RépondreSupprimer
que vous voulez ou non vous allez tous apprendre la langue arabe,et vous mettrerai tous des djellabas et des gandouras;on va tous rejouer le film d’Ali baba et les 40 pays occidentaux spoliateurs des richesses des autres pays faibles? .Et ne croyez pas que je plaisante. DEMANDER VOUS,d'ou vient Ce que vous être entrain de manger ?d'une source honnête ou d'une spoliation d'un autre pays faible???.RépondreSupprimer
Soyez raisonnables... Je trouve cette initiative très sage, et les médias ont le devoir de remplir leur rôle d'information, et d'expliquer la politique qui a été voulue, plutôt que de surfer sur la peur des lecteurs pour faire passer leurs idéologies que l'on connaît bien. Ne vous braquez pas mes amis, je pense sincèrement qu'il n'y a pas de mal a apprendre cette langue, et de permettre à ces enfants de mieux communiquer avec leurs parents, leurs grands parents et ainsi recevoir une éducation digne. C'est tout de même mieux que ce soit l'éducation nationnale qui le fasse plutôt que quelques extrêmistes ? On verra bien ce que ça va donner.RépondreSupprimer
Pensez-y ! Ces jeunes sont déphasés vis a vis de leurs parents, n'ayant plus de moyens de communication avec eux, et la culture de leurs parents est tout a fait équilibrée, et l'éducation que leur ont apporté leurs ancêtres... Ces enfants restés sans éducation sont ensuite rejetés par la société, et n'ont d'autre choix que de rechercher leur identité auprès de sectes extrémistes. Voyez vous comment l' "assimilationnisme" à la française n'a mené qu'à des échecs ? Chacun son ghetto, et ça marche très bien ! Les juifs vivaient dans des quartiers réservés dans les pays arabes, les italiens vivent dans des quartiers réservés aux USA, les indiens pratiquent leur propre politique comme ils l'entendent en coopérant économiquement avec les anglais, voilà comment construire le respect mutuel.
si l’être humain,l'élément nuisible,égoïste arrivera un jour a aimer l'autre et de ne plus faire de mal,et d'éviter les guerres qui ne font qu’aggraver les plaies entre l'humanité,donc aimer Dieu a la place de la matière,éviter d'inventer de nouvelles armes pour détruire l'autre;et respecter l'autre,sa couleur,ses coutumes et ses traditions sa religion (Dieu est unique est appartient a tout le monde) La on pourra dire qu'on a avancé vers le Futur ;Mais?. Peut être ils viendront des générations qui sèmeront LA PAIX dans cet Univers complexe.RépondreSupprimer
si l’être humain,l'élément nuisible,égoïste arrivera un jour a aimer l'autre et de ne plus faire de mal,et d'éviter les guerres qui ne font qu’aggraver les plaies entre l'humanité,donc aimer Dieu a la place de la matière,éviter d'inventer de nouvelles armes pour détruire l'autre;et respecter l'autre,sa couleur,ses coutumes et ses traditions sa religion (Dieu est unique est appartient a tout le monde) La on pourra dire qu'on a avancé vers le Futur ;Mais?. Peut être ils viendront des générations qui sèmeront LA PAIX dans cet Univers complexe.RépondreSupprimer
bonjour a tous,moi je pense qu on est deja bien bas dans la langue francaise,les enfants de primaire qui arrivent au college avec d enormes lacunes en francais,il n y a plus que sa,et on voudrait leurs apprendre des langues etrangeres mais ou va t on? qu on revois d abord le systeme scolaire pour tous ses enfants et meme pour nous adultes qui arrivont encore a faires des fautes d orthographe,quand je regarde les commentaires,je vois bien que nous les francais adultes n avons pas eu ce suivit pointilleux qui nous eviteraient a encore faire des fautes.Pour eviter que nos enfants font des fautes d orthographe faudrait deja que nous parents avons eu ce suivit que nous n avons pas eu malheureusement car l education n a pas permis a nos professeurs d assurer de ce coté la...RépondreSupprimer
gina allucine, haaaaaa!!RépondreSupprimer
leur apprendre une langue aussi laide que l'arabe , moi je retire mes enfants de l'école publique c'est catégorique . voila une info qui va pas aider ses sauvages a se faire d'avantage aimer et apprécié mdr .RépondreSupprimer
1. La langue arabe n'est pas synonyme de l'Islam.RépondreSupprimer
2. Suite logique du petit 1, on apprend donc une langue et non une religion.
3. Bien avant tout ça, nous étions pour la plupart Païens ou Néo Païens.
4. Depuis quand le monde a tourné aussi mal? Ah oui, depuis que l'homme est apparu.
5. Je suis Franco-Libanaise née au Sénégal, je parle Français, Arabe et Wolof depuis mon enfance et cela ne m'a pas perturbé, au contraire je me sens riche de culture.
6. PARDON mais je ne me sens pas plus conne qu'un autre, ni plus noire, ni moins blanche, ni chrétienne, ni musulmane, ni terroriste.
7. J'estime avoir eu une bonne éducation. Celle de mes parents et mes profs. Et quand je lis tout ça, et bien je me sens désolée pour ceux qui n'ont pas eu cette chance ou qui l'ont bêtement laisser filer.
Nous sommes en France dans un pays de culture judéo chrétienne avec nos us et traditions donc il est normal d'accentuer l'apprentissage de notre belle langue qui, si l'on en voit comment elle est galvaudée sur les réseaux sociaux, est notre patrimoine .L'Arabe si quelqu'un veut l'étudier plus tard ,no problème mais les petits doivent en priorité connaître et maitriser le français. De plus cela permettra ,peut être aux mêmes enfants d'enseigner cela à leurs parents s'ils n'en ont pas les bases .Cela s'appelle l'intégration .Mais avec NNB on sait que son désir secret est d'imposer la culture de son pays d'origine .Heureusement que dans quelques mois on n'entendra plus parler d'elle .RépondreSupprimer
EN TANT QUE Français ON PARLE MAL NOTRE LANGUE§§§A L ECOLE ON A APPRIS L ANGLAIS pas BEAUCOUP D ENTRE NOUS LE PARLE OU TRÈS MAL//// MEME NOTRE PRÉSIDENT// LA LANGUE ARABE NE FERA pas D EXCEPTION//ON LE PARLERA pas PLUS QUE LE FRANÇAIS ET L ANGLAIS// §§PAS DE PANIQUE ON FERA DES MEDDLE ON DIT BIEN IN THE BABA//////RépondreSupprimer
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si on veut qu'ils s'intègrent ... ce n'est pas leur langues d'origines qui faut leur enseigner ... ça ne sert strictement à rien dans la vie de tous les jours, c'est peut être faire des cours de soutien en Français.RépondreSupprimer
Ca leur sera surement plus utile pour étudier, s'insérer et travailler
Maintenant si on veut leur faire apprendre des langues étrangères ... concentrons nos efforts sur des langues utiles comme l'Anglais
après libre à eux et individuellement de prendre des cours de langues tels l'arabe ... au même titre que d'autres langues
faire des cours d'arabe des le CP c'est vouloir les isoler un peu plus ...déjà chez eux c'est la langue parlée ... si en plus l'école les encourage dans leur specificité .... vous n'aurez jamais d'intégration
Hallucinant.Supprimer
Le niveau de bêtise de certains...
Le décret de loi fait figurer la mention "Facultative". Vous savez ce que cela signifie?
Les enfants auront le choix d'apprendre et il ne s'agit nullement d'une obligation.
Quant à ceux qui ont mis en valeur leur étroitesse d'esprit pour faire valoir leur nature de racistes profonds...
Bref, quelqu'un a dit plus haut qu'il ne restait que très peu de véritables français.C'est on ne eut plus vrai.
Et il serait peut-être temps d'arrêter de stigmatiser la religion musulmane en prenant en référence une minorité loin d'être représentative.
Pourquoi dans le nombre conséquent de commentaires, aucun ne parle de roumains? De chinois? De Portugais? D'africains?
Tout simplement parce que vous focalisez votre haine démesurée sur ce qui vous paraît le plus simple et le plus facile d'accès.
Je suis catholique. Et ca n'empêche pas un sentiment de honte profonde remonter en moi quand je lis certains commentaires....
Bref évoluez un peu, par pitié....
Hallucinant.RépondreSupprimer
Le niveau de bêtise de certains...
Le décret de loi fait figurer la mention "Facultative". Vous savez ce que cela signifie?
Les enfants auront le choix d'apprendre et il ne s'agit nullement d'une obligation.
Quant à ceux qui ont mis en valeur leur étroitesse d'esprit pour faire valoir leur nature de racistes profonds...
Bref, quelqu'un a dit plus haut qu'il ne restait que très peu de véritables français.C'est on ne eut plus vrai.
Et il serait peut-être temps d'arrêter de stigmatiser la religion musulmane en prenant en référence une minorité loin d'être représentative.
Pourquoi dans le nombre conséquent de commentaires, aucun ne parle de roumains? De chinois? De Portugais? D'africains?
Tout simplement parce que vous focalisez votre haine démesurée sur ce qui vous paraît le plus simple et le plus facile d'accès.
Je suis catholique. Et ca n'empêche pas un sentiment de honte profonde remonter en moi quand je lis certains commentaires....
Bref évoluez un peu, par pitié....
vos gueules , les gris, la France aux francaisRépondreSupprimer
Tous se qu'il font pas pour avoir l'électorat d origine arabe, tous des hypocrites ces politicards.RépondreSupprimer
ça va changer bientôt !! préparez vos valises et allez apprendre l'arabe chez vos cousins !!RépondreSupprimer
Moi je ne me considère pas française mais corseRépondreSupprimer
On essaie de faire exporter aux Musulmans ce qu'ils peuvent. Ah pardon, ce sont les Arabes la Polémique. En fait les Arabes n'exportent rien mis à part le pétrole et la haine (avec l'Islam). Il n'exportent rien, sont trop obtus pour apprendre les autres langues (ne parlant pas de pouvoir s'intégrer), alors on essaie tant bien que mal de leur faciliter la tâche. Moi je vois cela comme de la pitié du gouvernement qui laisse tomber, tellement c'est sans espoir. Bref, je pense que le gouvernement a franchi la limite à ne pas dépasser et il le paiera dans quelques mois lors des élection. Notre Président avec 4% d'avis favorables (surement pour les 3/4 sont Musulmans) a battu tous les records de Popularité (dans le mauvais sens) de toute l'histoire de toutes les Républiques depuis la révolution. Bravo. 80% de Musulmans ne se sentent pas Français, 29% sont pour la Charia. Je suis Islamophobe, mais c'est un compliment. ISLAMOPHOBE = défenseur des droits de l'homme, de la femme et de l'enfant.RépondreSupprimer
j'ai lu pas mal de commentaires et je vois qu'il y a qu'un seul problème qui apparaît souvent : la religion. enfin bref, tout ça pour dire que cela fait très longtemps que la religion ne dirige plus la france. la france est laïque et non religieuse. en france, nous avons nos coutumes et nos traditions. soit vous les acceptez, soit vous vous trouvez un autre pays qui a des traditions et des coutumes à votre convenance. c'est quoi ça de vouloir faire interdire le porc ?!? le porc, c'est vous seul qui vous l'interdisez. et puis les crèches aussi, ça vous choque : parce que cela ne fait pas parti de votre religion. sachez que noël n'est pas une fête religieuse, c'est une fête païenne. par contre, quand il y a la prime de noël, là oui vous y croyez au père noël.alors que cela soit bien clair, essayez de nous faire interdire une seule de nos traditions et coutumes, et on fera tout ce qui sera possible pour faire interdire toute fête de religion musulmane. en france, il y a toute les religions de la planète, et il y en a qu'une seule qui râle. posez vous des questions à ce sujet à savoir pourquoi vous êtes les seul à râler.RépondreSupprimer
Mais c'est n'importe quoi!!!! Putain on les voit tous sortir du collège voir du lycée ils ne savent ni écrire ni parler français et nous on doit apprendre cette putain de langue de merde!!!! C'est pas mes gosses qui apprendront ça et si l'instit à un problème il va vite se régler!!! Apprenez leur déjà l'anglais qui est la langue internationale et après on en reparle!!! Cassez pas les couilles avec votre arabe et la Bellecassette la elle peut retourner dans son pays au lieu de nous casser les couilles en nous envahissant de sa langue sa culture et ses bougnoules!!!!RépondreSupprimer
Oui je suis raciste pas besoin de me le dire en commentaire!
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Et les films pornos ... a quel âge a t'elle commencer .....??? pfffffff connasseRépondreSupprimer
Que la france reste aux français.RépondreSupprimer
Que ceux qui osent se plaindre de notre pays rentrer chez vous. Vous y serais plus heureux.... vive marine
Que la france reste aux français.RépondreSupprimer
Que ceux qui osent se plaindre de notre pays rentrer chez vous. Vous y serais plus heureux.... vive marine
bonjour les français , une ancienne puissance coloniale s'est réduite en une communauté raciste qui craint les autres, nous les marocains nous devons bcp à une France puissante qui reunit autour d'elle les valeurs de l humanité et du progrés, ainsi elle a pu defier hitler avec le GOUM et rempoter la coupe du monde avec des africains, la France c'est des valeurs, une fierté et un projet d'espoir pour toute l' humanité, alors cesser de vous humilier devant vos anciens colonies d'Amérique du nordRépondreSupprimer
ce que vous êtes drole vous ! premierement, on parle d'apprendre aux enfants l'ARABE, l'ARABE !!!! c'est une LANGUE, pas une religion ? ( je comprend pas le rapport entre l'arabe et l'islam lol ! ) d'accord ? deuxiement, ça se voit que vous n'etes jamais sorti de chez vous... haha, les eglises aux maroc, algerie, tunisie... Il y'en a à chaque coin de rue, et elle sont opperationnelle, ma petite dame...RépondreSupprimer
Vous avez compris ? Ou je vous fait un dessin ?
et s'il vous plait, expliquez moi ce que vient faire le petrole dans tout ça !RépondreSupprimer
Moi je rigole bien en voyant que vous jouez tous le jeux des politiciens et des lobbies qui ne cherchent qu'une seule chose nous diviser pour mieux régner.RépondreSupprimer
Rien à foutres que les racistes soient contre rien à foutres que les autres gueule après les racistes et puis n'oublié pas les racistes se sont ceux qui exclus une catégories de personnes (donc ceux qui critiques et insultent les racistes le sont également en quelque sortent). Chacun à toujours et sera toujours libre d'apprendre se qu'il veux. Si les langues sont en option et bien cela veux toujours dire OPTION. Je ne suis pas daccord avec 95% des propos écrit ici mais je respecte tous vos choix et vos paroles. La démocratie c'est çà.
je n'ai qu'une chose a dire en voyant tous ces com... comme vous le dit via certaines railleries sur l'orthographe mais nos avons un langue des plus complexe ce qui induis un apprentissage plus consequent, une attention poussé et du temps pour assimiler les informations... nos enfants sont surchargé de travail a l'ecole (emploi du temps depassant les 40 heures pour certains) et on veux rajouter du bourrage de crane...RépondreSupprimer
les comptes de Nasredin c'est aux parent de les raconter s'il le veulent, pas aux prof de les enseigner...
nous prenons les enfants pour des canard qu'on gave pour le foie gras et ca continue avec cette reforme a la con tendancieuse ...
Je souhaite a chacun de lire le recit de la civilisation d'Harrapa cela vous interessera pour tout les erudit que je vois insulter leur interlocuteur d'ingnard idiot car ils ne sont pas conformiste...
venez grandir a Marseille et vous comprendre pourquoi on a rien contre les chinois les roumain ou encore les tcheque.... mais que les arabes ... hummm... je sais pas pourquoi... mais il faudrai se poser la question...
la 4eme ou 5eme sourate du coran dit "Tu te soumettra aux lois du califa dans lequel tu vis" si on fait une mise a jour "tu te soumettra aux lois du "pays" ou "gouvernement" dans lequel tu vis" OR en france c'est le gouvernement qui se soumet et pour bcp de francais c'est dure a vivre et comprehensible...
perso pas de probleme avec les chinois il ne demandent pas de temple dans tous les coins de rue, ils bossent, ne créent pas de delinquance, sont facile a vivre, s'adaptent et se fondent tres bien dans notre société... CA c'est un exemple d'integration...
je crois qu'il faut arreter de faire les victime du passé perso j'y suis pas allé en algerie pour faire la guerre ou coloniser alors je vois pas pourquoi je dois payer les peau cassé c'est comme quand les africains nous reproche l'esclavage mais moi j'y etait pas donc marre d'etre culpabiliser pour ca ou autre chose...
j'ai envie de dire que la population arabe recolte ce qu'elle a semé ...
sachez que le rascisme anti-blanc est bien plus repandue dans la population arabe que l'inverse (mais pourquoi restent-ils?)
si on devrai faire un diagramme d'integration je crois que les population orientales et magrebhine sont les moin integrer (pas les moins repandu)
et quand en marchant dans la rue je lis "la france aux francais les francaise aux arabes" graffé sur un mur ou encore "bientot le grand califa de france" et bien oui ca fais s'inquieter pour l'avenir...
qu'on apprenne correctement le français a nos enfants,avant de vouloir leur enseigner une langue qui n'a rien a voir avec notre culture !RépondreSupprimer
est-ce vraiment a nous de nous integrer aux envahisseurs,qui savent mieux que nous profiter de notre systeme ?
pour ma part,je dis NON !!!
et je ne ferais pas de commentaires sur nos elus,,
honte a eux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vous faites tous hontes à la race humaine, que vous soyez arabe, français, ou chinois, merde quoi, respecté vous. Malheureusement pour les arabes qui ne s'intègrent pas et les français mal éduqués il faudra bien que vous apprenais à vivre ensemble un jour, car a terre il y en à qu'une.RépondreSupprimer
#laSupprimer
de grands discours pour pas grand-chose ce n'est pas une obligation si on décide que nos enfants n'apprennent pas de langue étrangère la loi ne peut rien contre l'autorité des parents le refus une désobéissance mais simplement un non alors arrêté de vous insulter il vous injuriez pour rien du tout après c'est vos enfants qui décideront vous n'êtes pas leur porte-parole vous êtes là pour leur éduquer une éducation pas pour faire leur choix alors attendre de voir la fin de cette loiRépondreSupprimer
On apprends bien l allemand au collège.RépondreSupprimer
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Au CP nos enfants parlent moyennement le français et ne savent ni l'écrire ou le lire. Et l éducation nationale va mettre en place d autres langues à l apprentissage.RépondreSupprimer
Pk ne pas leurs apprendre à remplir une déclaration d impôt.......
Nous avons vraiment une politique de M.......
On est bien d'accord....Supprimer
Dans tous les pays bilingues, les langues sont enseignées en même temps. Et tout le monde y arrive bien.Supprimer
Donc soit vous prenez les enfants français pour des demeurés notoires, soit vous n’avez pas réfléchi correctement au problème.
Bien sûr qu’à cet âge, ils ne parlent pas correctement ; en quoi est-ce que ça empêche d’apprendre plusieurs choses ? Au contraire, c’est la période où il est le plus facile d’apprendre des langues.
Franchement je commence à en avoir marre qu'on se dispute tous .... il serait temps d'apprendre à vivre ensemble de façon honnête et non faussement .... sincèrement j'aimerais que l'on puisse vivre en France sans problème....RépondreSupprimer
que tout le monde arrête d'être égoïste et individualiste .... la vie est tellement courte ... pourquoi la passer à critiquer celle des autres au lieu de se concentrer sur ce que l'on aimerais faire de la notre ... la seule chose qu'il faudrait enseigner c'est le respect d'autrui, le partage et le goût du travail.. tous les jours je me lève pour travailler même si je sais qu'au bout du compte je me ferai taxer de fou.... ça me rend folle mais la seule chose que je peux faire c'est essayer de m'en sortir en travaillant dur et non en restant à me morfondre sur mon sort ... bref les langues autre que l'anglais ne sont pas prioritaires et sont un faux problème pour cacher les vrais problèmes qui sont en France ...pour le moment il y a des choses plus importantes à enseigner!!!
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Bonjour à tousRépondreSupprimer
Je suis français et non mes filles n apprendrons pas l'arabe ou d'autre langue des leur plus jeune âge je ne suis pas d'accord avec cela si vraiment elles veulent apprendre des langues étrangère elles le feront plus tard quand elles seront elles même en âge de le décidé on a pas à leur imposé
Cordialement à tous
Moi je préférerai, qu'il commence par, parler correctement la langue du pays dans lequel nous vivons. Sauf erreur de ma part, cette langue c'est le français.RépondreSupprimer
Ce serait bien que vous vous exprimiez correctement en français également vous-même, d’ailleurs.Supprimer
Bonjour à tous ! Alors déjà les soi-disant "vrais français" qui ne savent même pas écrire leur langue auraient bien besoin de retourner en CP justement. Ensuite à ceux qui disent que notre culture est gréco-romaine c'est complètement faux : notre langue est un mélange de latin et de grecque certes mais aussi d'arabe, d'anglais, de celte, de russe et j'en passe. Et puis histoire de se la jouer historien, les Francs à la base ils viennent de Germanie, les Gaulois ça n'existent pas c'est un terme romain qui désignait toutes les tribus de l'époque, donc la pseudo unité nationale pure souche et d'origine c'est un peu faussé de base. Après c'est pas l'ajout d'une matière qui fera que nos gamins soient plus intelligents ou plus ouverts, ça c'est notre boulot de parents. Et limite, les langues européennes on s'en cogne un peu parce que le Serbe c'est pas des masses utilisé, l'italien le niveau en fac est minable, l'espagnol c'est la même chose de la quatrième jusqu'à la fin des licences. Apprenons donc d'abord correctement le français et l'anglais (toujours utile), donnons à nos enfants les valeurs de travail pour qu'ils bossent et s'appliquent aux études et plus tard dans leur vie professionnelle et pour qu'ils soient ouverts et tolérants car oui on habite en France mais ce pays ce n'est pas juste pour les français c'est surtout (du moins ça devrait) le Pays des Droits de L'Homme et des Lumières. La France devrait être un phare par la richesse de son patrimoine et les français devraient être transmetteurs de cette culture riche et bienveillante plutôt que de répandre les injures et la haine raciale au nom d'une quelconque identité nationale.RépondreSupprimer
PS : avis aux racistes, si on suit votre logique le gouvernement n'est pas français (Valls est plutôt d'origine catalane si j'en crois les médias) et puis le Front National est maintenu debout par l'argent de la Russie et de son cher Poutine.
Sur ce, à plus, vive l'ouverture d'esprit et vive la France qui devrait être son porte-parole !
Nom de dieu, enfin quelqu’un qui réfléchit ! Merci, ça fait du bien au moral.Supprimer
(Par contre, les Lumières comptaient un certain nombre de racistes notoires quand même).
Dîtes les racistes de tous bords là, si vous pouviez vous calmer deux minutes…RépondreSupprimer
Il s’agit JUSTE de l’idée de commencer l’apprentissage des langues vivantes étrangères (vous savez, l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’italien…) plus tôt que ce que le cursus scolaire actuel ne le fait, avec plus de choix de langues.
L’arabe est UNE des langues possible. Son apprentissage n’a rien d’obligatoire.
L’article est celui d’un blog qui n’a rien d’officiel, dont les sources n’ont rien d’officiel non plus (La ligne éditoriale de citoyens-et-francais.fr étant largement discutable et critiquable).
Alors arrêtez de prendre tout ce qu’on vous dit sur internet comme argent comptant. Parce que là, c’est juste du détournement d’informations pour véhiculer des opinions personnelles et basses de plafond.
Français et Anglais ce serait déjà bien. On s'en tampone un peu des autres langues :/RépondreSupprimer