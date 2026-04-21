Découverte majeure en Égypte : Un fragment de l'Iliade d'Homère retrouvé dans une momie

C’est une découverte qui fait vibrer le monde de l'archéologie et de la littérature classique en ce mois d'avril 2026. Une équipe d'archéologues espagnols, travaillant sur le site de la nécropole d'Oxyrhynque en Égypte, a mis au jour une momie de la période ptolémaïque contenant un trésor inattendu : un fragment de papyrus de l'**Iliade d'Homère**. Cette fusion fascinante entre la culture égyptienne et la littérature grecque offre un aperçu précieux de la vie culturelle dans l'Égypte antique.

Le site d'Oxyrhynque : une mine d'or pour les papyrus

Située à environ 160 km au sud du Caire, la ville antique d'Oxyrhynque est célèbre pour ses décharges de papyrus, qui ont livré des milliers de documents précieux au fil des ans. C'est ici que l'équipe de l'Université de Barcelone, dirigée par le Dr. Maite Mascort et le Dr. Esther Pons Mellado, mène des fouilles minutieuses depuis plusieurs décennies. La découverte de ce fragment de l'Iliade confirme une fois de plus l'importance cruciale de ce site pour la compréhension du monde antique.

L'Iliade : le texte fondamental de la Grèce antique L'Iliade, attribuée au poète Homère, est l'un des textes fondateurs de la littérature occidentale. Elle relate les événements de la guerre de Troie, et en particulier la colère d'Achille. Retrouver un fragment de ce texte en Égypte témoigne de l'influence profonde et durable de la culture grecque dans la région, en particulier après la conquête d'Alexandre le Grand.

Une momie "littéraire" : le fragment caché

Le fragment de papyrus a été découvert à l'intérieur d'une momie datant du IIe ou Ier siècle av. J.-C. Les anciens Égyptiens réutilisaient souvent de vieux papyrus pour le cartonnage des momies, c'est-à-dire pour fabriquer les masques et les plastrons qui les recouvraient. Dans ce cas, un copiste avait pris un extrait de l'Iliade (le chant II, vers 484-492) et l'avait utilisé pour envelopper le corps défunt.

Le fragment, bien que endommagé, est lisible grâce aux technologies modernes d'imagerie. Il s'agit d'un extrait du célèbre "Catalogue des vaisseaux", une section de l'Iliade qui énumère les contingents grecs partis pour Troie. Cette découverte est d'autant plus importante qu'elle nous offre une variante textuelle précieuse pour l'établissement du texte original d'Homère.

Fusion culturelle et importance de la découverte

Cette découverte illustre de manière spectaculaire la fusion culturelle qui s'est opérée en Égypte durant la période ptolémaïque. Après la conquête d'Alexandre le Grand en 332 av. J.-C., l'Égypte est devenue un centre majeur de la culture hellénistique. La présence de textes grecs comme l'Iliade dans les sépultures égyptiennes témoigne de la coexistence et de l'interpénétration des deux traditions.

Authenticité du texte : Ce fragment permet aux chercheurs de comparer les variantes textuelles et de mieux comprendre la transmission de l'Iliade au fil des siècles.

Ce fragment permet aux chercheurs de comparer les variantes textuelles et de mieux comprendre la transmission de l'Iliade au fil des siècles. Contexte historique : La découverte offre un aperçu unique de la vie culturelle et intellectuelle dans l'Égypte gréco-romaine.

La découverte offre un aperçu unique de la vie culturelle et intellectuelle dans l'Égypte gréco-romaine. Technologie et archéologie : L'utilisation d'imagerie multispectrale a été cruciale pour déchiffrer le papyrus sans endommager la momie.

💡 Le saviez-vous ? Ce n'est pas la première fois qu'un texte littéraire est retrouvé dans une momie. En 1906, on a découvert un fragment du poète Timothée de Milet dans une momie d'Abousir. Chaque découverte de ce type est une fenêtre ouverte sur le passé, nous permettant de redécouvrir des textes perdus ou des variantes méconnues.

En résumé, la découverte de ce fragment de l'Iliade en Égypte est un événement archéologique majeur. Elle nous rappelle que le passé est plein de surprises et que chaque fouille peut nous apporter de nouvelles connaissances sur notre histoire et notre culture. Nous attendons avec impatience les résultats des analyses approfondies qui nous permettront de mieux comprendre ce précieux témoignage du monde antique.