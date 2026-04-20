Frais réels 2026 : Comment déduire l'entretien de sa voiture des impôts

Frais réels 2026 : Pourquoi votre entretien auto est la clé pour payer moins d'impôts

En ce mois d'avril 2026, la déclaration de revenus est dans tous les esprits. Pour les millions de Français qui utilisent leur voiture pour se rendre au travail, une question cruciale se pose : faut-il choisir l'abattement forfaitaire de 10 % ou passer aux frais réels ? Si vous possédez un véhicule dont vous assurez vous-même l'entretien, l'option des frais réels peut s'avérer bien plus rentable.





1. Pourquoi l'entretien mécanique fait la différence ?

Le barème kilométrique publié par l'administration fiscale est une estimation globale. Cependant, la réalité mécanique est souvent plus complexe. Une voiture vieillissante ou un moteur sollicité quotidiennement (comme le robuste 1.2 16v) demande une attention particulière. En optant pour les frais réels, vous ne déduisez pas seulement vos kilomètres, mais vous pouvez aussi intégrer l'impact financier de vos réparations majeures si elles sont justifiées par votre activité professionnelle.

Une vidange régulière avec une huile de qualité (5W40 ou 5W30 selon les préconisations) n'est pas qu'une dépense : c'est un investissement pour la longévité de votre véhicule que vous pouvez, sous certaines conditions, valoriser dans votre calcul global de frais de déplacement.

2. Simulation : Barème vs Frais Réels

Prenons un exemple concret pour un salarié effectuant 40 km aller-retour par jour (soit environ 8 800 km par an pour le travail) avec une voiture de 4 CV :

Poste de dépense Option Forfaitaire (10%) Option Frais Réels Déduction automatique Ex: 2 500 € 0 € Kilométrage (Barème) - Env. 4 500 € Grosses réparations / Intérêts - Inclus ou en sus

3. Les 3 pièges à éviter lors de votre déclaration

L'administration fiscale est très attentive aux déductions liées aux véhicules. Voici comment éviter un redressement :

L'absence de justificatifs : Ne jetez jamais vos factures de garage ou vos tickets de carburant. Même si vous faites votre mécanique vous-même, les factures d'achat de pièces (filtres, huile, plaquettes) sont indispensables.

Ne jetez jamais vos factures de garage ou vos tickets de carburant. Même si vous faites votre mécanique vous-même, les factures d'achat de pièces (filtres, huile, plaquettes) sont indispensables. Le trajet domicile-travail excessif : Au-delà de 40 km (aller), vous devez justifier l'éloignement par des raisons particulières (emploi, santé, famille).

Au-delà de 40 km (aller), vous devez justifier l'éloignement par des raisons particulières (emploi, santé, famille). Oublier les frais de stationnement : Si vous payez un parking sur votre lieu de travail, ces frais s'ajoutent aux frais réels !

💡 L'astuce économie du jour Réduire vos impôts c'est bien, réduire votre consommation c'est mieux ! Un moteur bien réglé et des pneus à la bonne pression peuvent vous faire économiser jusqu'à 2 pleins par an. À lire aussi : Comment consommer moins de carburant cette semaine.

En résumé, prendre soin de sa voiture n'est pas seulement une question de sécurité ou de confort, c'est aussi un levier fiscal puissant pour 2026. Prenez le temps de sortir vos factures et de faire le calcul !