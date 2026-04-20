Optimiser son budget carburant en avril 2026

Budget Carburant : Comment payer moins cher sa rentrée d'avril 2026 ?
Avec la reprise du travail pour beaucoup et les déplacements printaniers, le budget essence redevient une priorité. En ce dimanche soir, voici les méthodes concrètes pour optimiser vos passages à la pompe cette semaine.
1. Comparez les prix ce soir
Ne vous arrêtez pas à la première station sur l'autoroute ou en centre-ville. Utilisez les applications de comparaison en temps réel. Les écarts peuvent atteindre 15 centimes par litre entre une grande surface et une station de marque, soit une économie de 6 à 9 € sur un plein complet.
2. La maintenance mécanique : l'alliée de votre porte-monnaie
Une voiture mal entretenue consomme jusqu'à 20% de plus. Pour optimiser votre consommation sur votre trajet quotidien :
- La pression des pneus : Des pneus sous-gonflés augmentent la résistance au roulement. Vérifiez-les demain matin à froid.
- L'entretien moteur : Un filtre à air propre et une huile de qualité (adaptée à votre moteur, comme la 5W40 pour les moteurs 1.2 16v) sont essentiels pour l'efficience énergétique.
|Astuce Éco-conduite
|Gain estimé
|Passer les rapports à 2000 tr/min
|-10% de conso
|Utiliser le frein moteur
|-5% de conso
Besoin d'autres conseils pour votre budget ? Consultez notre guide sur le Chèque Énergie 2026 pour alléger vos autres factures.
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