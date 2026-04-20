Préparation de la rentrée scolaire Zone A, dimanche 19 avril 2026

Reprise du 20 avril : 5 conseils pour réussir son retour après les vacances

Ce dimanche 19 avril marque la fin des vacances pour la Zone A (Lyon, Bordeaux, Clermont-Ferrand...). Après deux semaines de coupure, la reprise peut être stressante. Comment retrouver le rythme sans s'épuiser dès le premier jour ?

1. Anticiper le "choc" du lundi matin

L'erreur classique est de tout préparer au réveil. Prenez 15 minutes ce soir pour vérifier les sacs d'école, préparer les vêtements et surtout, vérifier les messageries scolaires (Pronote/ENT) qui ont souvent été mises à jour durant le week-end.

2. Le retour au sommeil régulier

Le décalage des vacances est difficile à gommer en une nuit. Ce soir, privilégiez un dîner léger et une déconnexion des écrans au moins 30 minutes avant le coucher pour favoriser une phase de sommeil réparatrice.